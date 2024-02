Diesen Donnerstag ging am Landesgericht Leoben der 24. Verhandlungstag beim „Tannenhof-Prozess“ über die Bühne, 60 Zeuginnen und Zeugen wurden von Richterin, Staatsanwältin und den Rechtsanwälten bereits befragt. Prozessbeginn war am 2. Mai des Vorjahres, aber jetzt ist ein Ende in Sicht, sechs Prozesstage sind bis Ende Februar noch anberaumt.