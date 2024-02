Am Dienstag, dem 6. Februar, kam es zu einem Forstunfall in Altenberg im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenberg an der Rax und Neuberg an der Mürz wurden zur Rettung gerufen. Verletzt wurde ein Feuerwehrkamerad der Feuerwehr Altenberg.