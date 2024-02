Glitzer, Konfetti und Papierschlangen wohin man sieht: In wenigen Tagen ist es so weit und die Narren der Region kommen wieder voll auf ihre Kosten. Damit die Prinzessinnen, Baumeister, Wikinger, Meerjungfrauen und Piraten am Faschingdienstag, dem 13. Februar, auch ihre bunten Kostüme präsentieren können, wird in den Gemeinden des Bezirks bereits fleißig vorbereitet.