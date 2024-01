Am Mittwoch in der Früh hat der Gerichtsvollzieher wieder die Polizei im Schlepptau. Dazu an die 25 bis 30 Mitarbeiter der Spedition „Fuchs“, die auch für Sonderaufträge herangezogen werden. Der Partieführer hat 15 Jahre Delogierungen in Wien organisiert. „Mich schreckt nichts so schnell“, sagt er und dennoch: Was beim Südbahnhotel am Semmering dieser Tage über die Bühne geht, ist alles andere als normal.