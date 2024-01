Der gebürtige Grazer Sebastian Supanz hat sich im Corona-Lockdown in Neuberg niedergelassen. Für seinen Studienabschluss in Malerei und Transmedialer Kunst an der „Angewandten“ in Wien konnte er damals nur virtuell durch seine Bilderwelten führen. Die aktuelle Ausstellung in der Kunsthaus-Galerie in Mürzzuschlag ist für Supanz nun eine hervorragende Möglichkeit, seine Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren.