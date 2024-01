15 Minuten können in vielen Fällen über Leben und Tod entscheiden. So auch am Sonntag in Kapfenberg, wo die Stadtfeuerwehr innerhalb kürzester Zeit zu zwei Lebensrettungseinsätzen ausrücken musste. Der erste Alarm erreichte die Florianis um 14 Uhr: kurz nach dem Start war eine Gleitschirmpilotin in einem Baum gelandet und konnte sich selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Alarmiert worden war die Stadtfeuerwehr von der Bergrettung Kapfenberg und der Freiwilligen Feuerwehr Göritz-Pogier. Zu deren Unterstützung machten sich die Kameradinnen und Kameraden umgehend mit dem schweren Rüstfahrzeug auf den Weg zur Unfallstelle. Gemeinsam konnten die Einsatzkräfte die Frau unverletzt befreien, während des Einsatzes folgte aber sogleich der nächste Notruf.

Nach einem medizinischen Notfall hatte das Rote Kreuz die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Konkret galt es eine Person aus dem vierten Obergeschoss eines Siedlungshauses möglichst schonend abzutransportieren, eine Aufgabe, der die Feuerwehr mittels Drehleiter nachkam.