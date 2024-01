Klaus Sommerauer ist seit 25 Jahren im Immobilien-Geschäft. Trotz all der Jahre sieht er seine berufliche Tätigkeit nicht als Arbeit an. „Mein Job war und ist meine Bühne. Ich brauche Leute um mich. Es muss etwas los sein, in Bewegung“, sagt Sommerauer. Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat 1992 bei Raiffeisen Immobilien begonnen und 1999 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt - zuerst mit einem Standort in Bruck, dann in Kapfenberg. „In der Kapfenberger Wiener Straße 29 trifft man uns an“, so Sommerauer.