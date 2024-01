Weil es am Donnerstagmorgen auf den gefrorenen Boden regnete, bildeten sich in weiten Teilen des Mürztales Eisschichten, die für schwierige Straßenverhältnisse sorgten. Es kam immer wieder zu Unfällen, so etwa auf der S 6 im Bereich Ruprechttunnel in Fahrtrichtung Wien: Um 5.50 Uhr wurde bei der Feuerwehr Oberaich Sirenenalarm ausgelöst, weil offenbar ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren war.