Das Telefon von Helmut Maier, dem Ortsstellenleiter vom Roten Kreuz Bruck, läutet seit Tagen deutlich häufiger. Grund ist der Brucker Stadtball, der am Samstag im Brucker Stadtsaal über die Bühne geht. „Wir als Rotes Kreuz richten zum ersten Mal den Stadtball aus. Wir sind alle schon sehr gespannt, wie der Abend laufen wird“, sagt Maier voller Vorfreude. Zum ersten Mal seit 2020 findet in Bruck wieder ein Stadtball statt, von der Planung über den Sitzplan bis hin zur Dekoration liegen alle Agenden beim Roten Kreuz. „Aufgaben gibt es viele. Wir machen alles selbst“, so Maier.