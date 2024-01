Im Ausbildungszentrum Mürzzuschlag bietet „Jugend am Werk“ jungen Menschen die Möglichkeit eine überbetriebliche Lehrausbildung in den Bereichen Holz, Metall und Gastronomie zu absolvieren. Das Angebot richtet sich dabei an jene, die nach der Schulpflicht den direkten Einstieg in die betriebliche Lehre nicht geschafft haben und ist auf ihre individuellen Fähigkeiten zugeschnitten.