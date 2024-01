Am Sonntag, dem 14. Jänner, war eine Gruppe von Skitourengehern von der Passhöhe Niederalpl in Richtung Brachkogel unterwegs. Während der Abfahrt zum Ochsenboden verletzte sich dabei ein Mitglied der Gruppe am Knie. Zwar konnte die Person noch einige Meter selbstständig aufsteigen, letztendlich machten die Schmerzen im Knie eine Fortsetzung der Tour allerdings nicht möglich.