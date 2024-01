Am Mittwochvormittag kam es am Pretalsattel zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Fahrzeuglenkerin, die in Richtung Veitsch unterwegs war, war dort ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Lenkerin und ein Kleinkind erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.