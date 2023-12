Die Bergstrecke der Mariazellerbahn zwischen Laubenbachmühle (Bezirk St. Pölten) in Niederösterreich und Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Durch den Sturm der vergangenen Tage sind laut Aussendung etwa 80 Bäume umgestürzt und haben die Oberleitung in dem 36 Kilometer langen Abschnitt massiv beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge werden die Arbeiten mehrere Wochen dauern, teilte Niederösterreich Bahnen am Mittwoch mit.

„Erst wenn alle Bäume entfernt wurden, kann eine genaue Einschätzung der tatsächlich entstandenen Schäden erfolgen und in weiterer Folge mit den Reparaturarbeiten begonnen werden“, hieß es in der Aussendung. Für die Zeit der Streckensperre wurde zwischen Laubenbachmühle und Mariazell ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der zu denselben Abfahrtszeiten wie die Mariazellerbahn verkehrt.