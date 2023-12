Sei es für Groß oder Klein, Weihnachten ist eine Zeit des Schenkens und Beschenktwerdens. Auch knapp vor dem großen Fest sind sicherlich noch viele in Geschäften und ihren Köpfen auf der Suche nach dem richtigen Präsent für ihre Lieben. Dabei etwas Kreatives und Originelles zu finden ist in Zeiten, in denen scheinbar jeder alles hat, oft gar nicht so einfach. Unterstützung in dieser Sache gab es kürzlich an der FH Joanneum in Kapfenberg, wo das Speziallabor „FabLab“ seine Türen für zwei „Weihnachtsspecials“ öffnete.