„Der ,Ball der Steirer‘ kommt nach acht Jahren wieder zurück in den Brucker Stadtsaal“, sagt Thomas Lang. Der Obmann vom Trachtenverein Roßecker und sein Team stecken derzeit in den letzten Zügen der Planung rund um den 61. Ball der Steirer. Am 13. Jänner um 19.30 Uhr beginnt die rauschende Ballnacht in Tracht unter dem Motto „Aussee is a lustig‘s Tal“.