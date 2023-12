Mit einem flachen Gegenstand wurde die Haustür eines Bürogebäudes in Kindberg/Mürzhofen zwischen Freitag, 15. Dezember, 16 Uhr, und Sonntag, 12. Dezember, 15.30 Uhr, aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter drangen so in das Gebäude ein und stahlen fünf Mountainbikes mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.