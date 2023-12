Martha Schabereiter hat schon immer gerne geschrieben. Der Ton, den die quirlige Bruckerin dabei anschlägt, ist charmant und lädt zum Schmunzeln ein. „Ich schreibe so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich denke gar nicht groß darüber nach. Aber vielleicht ist es das, wieso ich so gerne schreibe“, sagt Schabereiter und lacht. Thematisch orientiert sie sich an Dingen, die ihr oder Freunden im Alltag geschehen. Neben launigen Texten hat sie schon zwei Büchlein herausgebracht. „Im ersten Buch geht es um meine Vergangenheit. Man muss lernen, das Leben so anzunehmen, wie es kommt“, sagt sie.