In erster Linie steht der Name „Dsire“ für ein Getränk, ein Mate-Tee. Bernhard Scheikl, Erfinder und Gründer des Tee-Getränks musste jedoch schon früh mit Schicksalsschlägen zurechtkommen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, herzkranke und bedürfte Kinder zu unterstützen. So wurde 2022 der Grundstein für den „Dsire Heart Run“ gelegt.