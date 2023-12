In Kapfenberg kommt Bewegung in den öffentlichen Verkehr. Mit einer Anpassung der Busfahrpläne und einer Investition in die Haltestellen-Infrastruktur sollen 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im High-Tech-Park dazu motiviert werden, vermehrt auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Dazu hat man die Taktung der Busse erhöht und deren Fahrten an den Schichtenplan der angesiedelten Betriebe angepasst, sodass die Bewältigung „der letzten Meile“ zum Arbeitsort von Bahnhof und S-Bahn erleichtert wird.