Der frühe Schnee macht es möglich: Bereits an diesem Wochenende eröffnet die Aflenzer Bürgeralm als Naturschneegebiet ihre Pforten für den Skibetrieb. „Wir haben um die 40 Zentimeter Schnee und sind startbereit. Die Vorfreude ist bei uns schon groß“, freut sich Geschäftsführer Günther Essenko. Als Ziel für dieses Jahr strebt man 30.000 Besucherinnen und Besucher an, was man unter anderem durch dieselben Liftkartenpreise wie im Vorjahr erreicht werden soll.