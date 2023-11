Die Auslagen sind geräumt, ein Gitter lehnt an der Hauswand und den Eingang versperren zwei Werbeaufsteller. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der „Blumenhandel Schacherl“ geschlossen hat. Wie schwer Susanne Rieser der Entschluss gefallen ist, das Hauptgeschäft in der Brucker Landskronstraße mit Ende September zu schließen, merkt man ihr an: „Wir haben uns über die Coronazeit über Wasser gehalten. Es war nicht leicht. Jetzt muss man aber einsehen, dass sich zwei Geschäfte mit ähnlichem Angebot nebeneinander nicht halten lassen.“