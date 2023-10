Amors Pfeil traf Sabine und Hubert, beide aus Krieglach, mitten ins Herz, als sie sich das erste Mal begegneten. Ihre Liebe wuchs mit jedem Tag, wurde stärker mit jeder gemeinsamen Erfahrung. So wagte Hubert, am runden Geburtstag seiner Braut, den bedeutenden Schritt und machte ihr einen Heiratsantrag.

Im Beisein der Beistände

Am Standesamt in Krieglach waren die beiden vom engsten Familienkreis und treuesten Freundeskreis umgeben. Die Beistände, ihre beste Freundin und sein bester Freund, bezeugten das Ja-Wort, das sich Sabine und Hubert gaben. Die Angestellte und der Elektriker verbringen ihre gemeinsame Zeit gerne beim Spazieren oder Wandern. Auch Thermenausflüge stehen immer wieder am Programm. Auf Nachfrage verrät uns die frischgebackene Braut heimlich: „Die Hochzeitsreise wird uns nach Caorle führen.“

