Läuft alles nach Plan, werden die Bagger im Sommer 2023 in St. Michael vorfahren und am neuen Raiffeisen-Grundstück zwischen Hofer und Billa erste Erdlöcher ausheben. Am 7752 Quadratmeter großen Grundstück wird ein neues, 600 Quadratmeter großes Gebäude aus dem Boden gestampft: Ein "Kompetenzzentrum", also quasi eine Raiffeisen-Zentrale, wo künftig Anliegen aus bisher sechs Bankstellen bearbeitet werden.