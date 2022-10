In der ersten Klasse des jetzigen Europagymnasiums in Leoben haben sich Florian Lerchbammer und Yvonne Kreith vor 22 Jahren bereits kennengelernt - und auch schon ein wenig ineinander verliebt. "Wir sind in der 4. Klasse sogar kurz miteinander gegangen", schreibt uns der Bräutigam und Startup-Gründer - und verrät, dass es "haarscharf nicht zum ersten Kuss gekommen ist".

Ein Umzug nach Tirol bereitete der Liebesgeschichte allerdings ein Ende - vorläufig. Denn zwölf Jahre später liefen sich die beiden Leobener auf der Straße in Wien wieder in die Arme - "um dort weiterzumachen, wo wir als Kinder im Pausenhof stehen geblieben sind", verrät der Bräutigam nach der romantischen Hochzeit im engen Familienkreis beim Panoramagipfelkreuz auf der Turracher Höhe.

Abenteuer und Familie

Der romantischen Liebesgeschichte folgte auch eine romantische Hochzeitsreise nach Venedig. Reisen ist überhaupt eine große Leidenschaft des Ehepaares Yvonne und Florian Lerchbammer-Kreith. Und so stehen Abenteuerreisen wie Zelten in der Wüste, Wandern im Dschungel oder Jagen in Australien ganz oben auf ihrer Hobby-Liste. Und eines wird auch noch verraten: "Kinder haben wir (noch) keine, das kommt brav erst nach der Hochzeit", betont der frischgebackene Ehemann, der mit seiner Frau Leoben nach wie vor als zweites Zuhause bezeichnet, wenngleich der Startup-Gründer und die Unternehmensberaterin beruflich zurzeit an Wien gebunden sind.

