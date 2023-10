Drei Monate lang wurde im Bereich Wald am Schoberpass auf der B 113, der Schoberpassstraße, in den vergangenen drei Monaten gearbeitet. "Nachdem im letzten Jahr 750.000 Euro in die Sanierung von eineinhalb Kilometer Fahrbahn investiert wurden, waren es heuer 1,4 Millionen Euro. Dabei wurden 3,5 Kilometer Fahrbahn inklusive drei Brücken und vier bestehende Busbuchten saniert", so Verkehrsreferent Anton Lang bei der Verkehrsfreigabe, bei der Vizebürgermeisterin Jasmin Hörmann dabei war.