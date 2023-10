Rund um den Speikkogel im Gemeindegebiet von St. Stefan tummelten sich am Samstag mehr als 60 Einsatzkräfte: eine abgestürzte sowie mehrere vermisste Personen am Weitwanderweg und extrem dichter Nebel, der die Rettung aus der Luft unmöglich macht – so lautete die Alarmierung des Übungsszenarios. Knapp 45 Kräfte der Bergrettungsstellen Leoben und Umgebung, Mautern, Vordernberg und Trofaiach sowie Feuerwehr und Flugrettung trainierten gemeinsam im alpinen Gemeindegebiet von St. Stefan bei der groß angelegten Gebietsübung der Bergrettung.