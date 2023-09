Brandschutzexperte Berni Reinwald ist weiter auf Expansionskurs

Jungunternehmer Berni Reinwald aus Leoben entwickelt den "Flameey", eine Brandschutzbox für Handys, weiter. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.