Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Leoben mit seinem Moped verwickelt war. Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 17.30 Uhr war der 15-jährige Fahrer aus dem Bezirk Leoben mit seinem Moped in der Nähe des Industrieparks West in Traboch unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-jähriger Mann aus Leoben mit einem Firmenbus auf derselben Straße. Laut eigenen Angaben des 15-Jährigen erschrak er vor dem herannahenden Bus und fuhr geradeaus in einen Zaun. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Leoben.

Sowohl am Moped als auch am Zaun entstanden Sachschäden.