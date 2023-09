Eine Gruppe von drei Personen unternahm am Sonntagnachmittag eine Wanderung auf den Hochturm im Gemeindegebiet von Trofaiach. Beim Abstieg gegen 13.30 Uhr stolperte ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Leoben im Gipfelbereich aus eigenem Verschulden, prallte mit dem Kopf gegen einen Stein und stürzte in der Folge rund 100 Höhenmeter über ein schroffes Gelände in die Tiefe.

Auch die Bergrettung Vorderberg wurde zu dem Einsatz am Hochturm am Sonntagnachmittag gerufen © Bergrettung Vordernberg

Seine Begleiter stiegen sofort zum Verunfallten ab, verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Die Bergrettung Vordernberg rückte aus. Der Notarzt des herbeigerufenen Rettungshubschraubers Christophorus 17 konnte allerdings nur mehr den Tod des 66-Jährigen feststellen. Die Alpinpolizei barg den Leichnam mithilfe eines Polizeihubschraubers und brachte den verunglückten Mann ins Tal. Bei den polizeilichen Erhebungen konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden.