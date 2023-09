Am Donnerstag hat eine Bewohnerin des Stadtteiles Judendorf in Leoben auf ihrem Heimweg in den Abendstunden eine kleine Katze auf einem Baum bemerkt. "Die Katze hat sehr schrille Laute von sich gegeben und konnte offensichtlich nicht mehr allein vom Baum herunterkommen", führt Hubert Demmerer von der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt aus.

Mit einer Leiter vom Baum geholt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss wurden alarmiert und eine Feuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt, die eine Menschenrettung-Absturzsicherungs-Ausbildung (MRAS) hat, konnte das Kätzchen mithilfe einer Leiter vom Baum holen.

Im Halsband der Katze war eine Telefonnummer eingestickt und so konnte die Besitzerin ausgeforscht und ihr das Kätzchen übergeben werden, freut sich Demmerer.