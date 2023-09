Polizisten der Fremden- und Grenzpolizei Leoben führten am Mittwochabend gegen 23 Uhr im Bereich Kreisverkehr Leoben-West Kontrollen durch. Dabei wurden sie auf einen Pkw, besetzt mit drei Personen, aufmerksam.

Die Polizisten nahmen mit ihrem Zivildienstfahrzeug die Verfolgung auf und versuchten, das Fahrzeug auf der S6 bei der Abfahrt Leoben-Ost anzuhalten. Die Lenkerin des Fahrzeuges mit Leobener Kennzeichen missachtete die Anhaltung und fuhr in Richtung Wien weiter. Daraufhin fahndeten die Polizisten in der Region Bruck bis Leoben nach dem Pkw.

Mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflüchtet

Gegen Mitternacht konnte der Pkw am Tivoli in Leoben wahrgenommen werden. Die Fremdenpolizisten versuchten, den Pkw anzuhalten. Die Pkw-Lenkerin beschleunigte und flüchtete erneut auf der B116 in Richtung Bruck. Dabei war sie im Stadtgebiet von Leoben mit bis zu 100 km/h unterwegs und missachtete sämtliche rote Ampeln bis zur Auffahrt der S6 in Leoben-Ost.

Von dort flüchtete die Lenkerin in Richtung Linz. Auch hier kam es zu enormen Geschwindigkeitsübertretungen mit bis zu geschätzten 200 km/h. Die Lenkerin verhinderte mehrfache Anhalteversuche, indem sie ein Überholen geschickt verhinderte und die Fahrstreifen wechselte.

Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife aus St. Michael gelang es, das flüchtende Fahrzeug im Bereich Traboch auf der Pyhrnautobahn A9 abzubremsen. Kurz vor dem Stillstand beschleunigte die Lenkerin erneut und fuhr in Richtung Linz davon.

Auf der Autobahn endgültig angehalten

Um eine weitere Eskalation der riskanten Fahrweise zu verhindern, kam es zu einer Anhaltung mitten auf der A9. Die Autobahn musste dabei von zwei weiteren Polizeistreifen entsprechend abgesichert werden.

Bei der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die Pkw-Lenkerin keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Auch ihr Beifahrer, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, besitzt keinen Führerschein. Anzeichen auf Alkohol oder Suchtgift konnten nicht festgestellt werden.

Die 18-jährige aus Leoben wird nun wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie mehreren Verkehrsübertretungen angezeigt. Auch der Beifahrer und Zulassungsbesitzer wird angezeigt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt sind noch nicht abgeschlossen.