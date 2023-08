Wirbel ums Parken: "An heißen Tagen explodiert der Leopoldsteinersee"

Wer sein Auto am Leopoldsteinersee auf nicht gekennzeichneten Parkflächen abstellt, kassiert trotz Parkticket schnell einen Strafzettel. Das sorgt am See gerade für Ärger, den vor allem das Seestüberl abbekommt.