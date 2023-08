Mehr als 1400 Läuferinnen und Läufer sollen den Boden zum Glühen bringen

Beim 14. LE-Laufevent in Leoben am 16. September werden begeisterte Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen an den Start gehen. Jeder erlaufene Kilometer bringt Geld für einen guten Zweck ein.