Was ist Iron Road for Children?

Die Iron Road for Children hat es sich zur Aufgabe gemacht, erkrankte Kinder aus ganz Österreich zu unterstützen. Sämtliche Spendengelder, die durch die IRFC eingesammelt werden, fließen zu 100 Prozent in ausgewählte Projekte. Die IRFC hilft direkt, ohne Umwege und Abzüge.

Wie viel Geld wurde bis jetzt gesammelt?

Im ersten Jahr der IRFC konnten 32.430 Euro an Spendengeldern eingesammelt werden, 2018 waren es bereits 58.100 Euro und im Jahr 2019 unglaubliche 84.665,12 Euro! Bei der IRFC im Jahr 2022 kam die neue Rekordsumme von 132.355,23 Euro an Spendengeldern zusammen!

<<<Iron Road for Children 2022 zum Durchklicken>>>

Muss man bei IRFC Eintritt bezahlen?

Nein, der Eintritt zu allen Ausfahrten und Konzerten ist frei. Es werden Spenden gesammelt. Die Leute mit IRFC-Spendenboxen sind klar ersichtlich, auch eigene Spendenzelte stehen zur Verfügung.

Wie kann man noch spenden?

Spendenpartner ist "Steirer helfen Steirern", die Charity-Schiene der Kleinen Zeitung. Die Spenden sind zu 100 Prozent für IRFC bestimmt. Spendekonto lautend auf Steirer helfen Steirern – Iron Road for Children

IBAN: AT95 2081 5000 4288 5327

BIC: STSPAT2GXXX

Verwendungszweck: IRFC

Das IRFC-Event-Gelände auf dem und rund um den Leobener Hauptplatz © IRFC

Welche Gemeinden sind, außer Leoben, noch beteiligt?

Ausfahrten gibt es nach Trofaiach, Eisenerz und Kammern.

Welche Ausfahrten wird es am Samstag, dem 29. Juli, geben?

Die Vespas starten um 11 Uhr in der Paradestraße auf dem Leobener Hauptplatz und fahren etwa 1,5 Stunden nach Trofaiach und wieder zurück.

Die Vespas starten am Samstag um 11 Uhr von der Paradestraße nach Trofaiach © Johanna Birnbaum

Die US-Cars starten um 12 Uhr und fahren nach Kammern, Trofaiach und zurück nach Leoben

Die US-Cars machen ab 12 Uhr ihre Ausfahrt nach Kammern und Trofaiach © Johanna Birnbaum

Die Bikes starten um 13 Uhr und reiten nach Eisenerz und Trofaiach aus - und wieder zurück nach Leoben.

Die Biker reiten um 13 Uhr nach Eisenerz und Trofaiach aus © Johanna Birnbaum

Wo finden die Konzerte statt?

Auf der Hauptbühne am Hauptplatz mit den Höhepunkten Thundermother am Freitag von 20.45 bis 22.45 Uhr und am Samstag mit dem Höhepunkt "Josh-Feat. Herr Speer" von 20.45 bis 22.45 Uhr. Das genaue Programm gibt es unter diesem Link

Wo kann man in Leoben am IRFC-Wochenende parken?

Rund um das Eventgelände gibt es zahlreiche öffentliche Parkmöglichkeiten. Interspar Leoben - nur wenige Gehminuten vom Hauptplatz entfernt - lässt IRFC-Besucher kostenlos auf den Parkflächen parken. Auch in der Mallingersiedlung ist das möglich. Die Tiefgarage im LCS hat Freitag und Samstag bis 24 Uhr geöffnet. Die ersten 1,5 Stunden sind gratis, dann sind pro halber Stunde 50 Cent zu zahlen.

Parkmöglichkeiten bei IRFC © IRFC

Falls es regnet, darf ich einen Regenschirm mitnehmen?

Nein! Regenschirme sind behördlich untersagt. Gratis-Ponchos werden von IRFC gratis bei den Hauptbars, den Spendenzelten und in allen teilnehmenden Lokalen aufgelegt.

Gibt es noch Zimmer, wenn ich in der Region übernachten möchte?

Helfen kann der Tourismusverband Erzberg Leoben, Hauptplatz 3, 8700 Leoben. www.erzberg-leoben.at Mail: office@erzberg-leoben.at

Tel. +43 (0)3842 48148

Kann man in der Nähe auch campen?

Das Asia-Hotel, in der Au 3, in Leoben stellt Plätze zur Verfügung. Auskünfte unter Tel: 03842 405 408, reservierung@asiaspa.at

Wie schaut es mit der kulinarischen Versorgung aus?

Dafür ist mit Streetfood und in den umliegenden Lokalen sehr gut gesorgt.

Wird die Veranstaltung auch von der Polizei überwacht?

Ja. Die Polizei führt im Vorfeld eine sicherheitspolizeiliche Lagebeurteilung durch. Danach wird beurteilt, ob und wenn ja, welche Sonderkräfte benötigt werden. Einsatzleiterin Claudia Neissl: "Wir sind immerhin für die Sicherheit von mehreren tausend Besuchern täglich verantwortlich.“

Wie schaut die Verkehrsüberwachung aus?

Am Samstag, 29. Juli 2023, finden ab 11.00 Uhr die Ausfahrten der angemeldeten Fahrzeuge statt. Entlang der genehmigten Streckenabschnitte werden genügend Verkehrspolizisten postiert.

Sind die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet von Leoben eine große Behinderung?

Den Verantwortlichen von IRFC bereitet der Zeitpunkt der Baustellen Kopfschütteln. In der Gösserstraße wird bis Ende Juli die komplette Fahrbahn saniert und somit die Zu- und Abfahrt zum Hautplatz nur beschränkt möglich. Vor dem Hauptbahnhof in Leoben sowie in der Südbahn- und Zeltenschlagstraße wird bis Anfang September gebaut. Die Ampeln an der Bahnhof-Kreuzung sind deaktiviert. Also: Vorsicht!

Wo bekommt man Informationen zum Programm?

Online auf der IRFC-Homepage https://irfc.at/