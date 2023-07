Im Gasthaus Maurer's in Sankt Stefan begann im Dezember 2017 die Liebesgeschichte von Julia Zechner-Süss und Georg Zechner. Während der Bräutigam dort den Geburtstag seiner Mutter feierte, war die Braut nur zufällig im Maurer's und somit zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Am 15. Juli haben die Bürokauffrau und der Harvesterfahrer ihre Liebe mit dem Jawort besiegelt, standesamtlich und kirchlich wurde in Sankt Stefan geheiratet. Die Feier fand am elterlichen Hof in Trofaiach statt.

Die Hochzeitsreise steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich verbringt das glückliche Paar ihre Flitterwochen 2024 in Schweden.

