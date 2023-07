Andrea Pichler ist keine Frau für Floskeln. Fakten und klare Ansagen sind ihr Ding. Das ist wahrscheinlich ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung an der Technischen Universität Wien geschuldet, wo sie ihr Lehramtsstudium in Physik und Mathematik absolvierte. Klare Ansagen macht sie auch hinsichtlich ihrer neuen Funktion, die sie ab 1. August in der Bildungsdirektion für Steiermark in Graz ausüben wird. Als Leiterin des Pädagogischen Dienstes folgt sie Hermann Zoller nach.