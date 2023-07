Überrascht zeigte sich die Eisenerzerin Christa Kolb als am Samstag, dem 8. Juli, ein Pärchen an die Tür der Ausstellungsräumlichkeiten von FreiRaum Eisenerz klopfte. "Ich war erstaunt, wie die beiden gekleidet waren und dachte, sie hätten sich an der Tür geirrt, trugen sie doch ein Hochzeitskleid und einen Hochzeitsanzug", erzählt die Eisenerzerin lachend.

"Ja, das war lustig, ich glaube, wir haben bei den Damen dort einen bleibenden Eindruck hinterlassen", erzählt Bräutigam Günther Walz, der in Eisenerz aufgewachsen ist. Der Polizist und Lehrer an der Sicherheitsakademie der LPD in Graz und die Braut Jutta Steinmetz wollten die Zeit bis zu ihrer Trauung in der Barbaranische im Schaubergwerk von Abenteuer Erzberg nutzen und sich die Ausstellung über das Wirken des Architekten und Widerstandkämpfers Herbert Eichholzer in dem von ihm entworfenen Gebäude anschauen. "Meine Frau hat zu diesem Thema durch ihre Arbeit als pädagogische Mitarbeiterin der KZ-Gendenkstätte Mauthausen und der Lern- und Gedenkstätte Schloss Hartheim einen großen Bezug", erzählt Günther Steinmetz-Walz, der in Trofaiach lebt.

Schaubergwerk als Hochzeitsort

Auf den Erzberg als Hochzeitsort sind die beiden vor zwei Jahren gekommen. Damals wurde das volle Programm von Abenteuer Erzberg mitgemacht. "Wir sind mit dem Hauly gefahren, haben die Live-Sprengung gesehen und sind auch ins Schaubergwerk und zur Barbara-Nische gekommen. Da hat meine jetzige Frau gesagt, wenn es einmal so weit sein sollte, und wir heiraten, dann nur dort. Und am Samstag war es dann so weit", erzählt der frisch gebackene Ehemann.

Und im FreiRaum bei der Eichholzer-Ausstellung wurden auch Erinnerungen an das dort ehemals ansässige Friseurgeschäft Brutmann wach, das bei der Ausstellung dargestellt ist. "Wir werden sicherlich noch einmal herkommen, um alles in Ruhe anzuschauen", betont Walz, der mit seiner Frau auch viele Kilometer auf der Straße zurücklegen wird. "Meine Frau arbeitet in Oberösterreich und wohnt dort an der tschechischen Grenze, ich arbeite in Graz und wohne in Trofaiach, aber das sind wir ja gewohnt", meint der Polizeilehrer, der mit seiner Frau im Norden Deutschlands flittern wird.

Hier sehen Sie weitere Hochzeiten in der Region Leoben