Montag um 11.13 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr St. Michael zu einem Lkw-Unfall auf der Murtalersatzstraße in Höhe Schotterteich ausrücken. Ein Lkw, beladen mit Grafit vom nahe gelegenen Bergwerk in Kaisersberg, war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und über die Böschung gestürzt. Der Lkw blieb seitlich liegen. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte der in Niederösterreich wohnhafte rumänische Lenker (23) über ein Dachfenster aus dem Fahrzeug klettern.

Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Kalwang eingeliefert. Im Bereich der Unfallstelle kam es für die Dauer der Aufräumarbeiten zu Straßensperren bzw. Umleitungen.