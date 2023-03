Schwer alkholisiert war ein 23-jähriger Autolenker, der am Freitagnachmittag einen Unfall in Leoben verursachte. Der Mann war kurz vor 18 Uhr auf der Gösser Straße in Richtung Göss unterwegs gewesen, als er die Herrschaft über sein Auto verlor und gegen die Mauer eines Hauses direkt neben der Straße prallte.

Eine entgegenkommende Autolenkerin wie auch die eintreffenden Polizeibeamten leisteten Erste Hilfe. In weiterer Folge wurde der junge Lenker vom Roten Kreuz versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bruck eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, berichtet die Polizei. Der Mann wird angezeigt - auch seinen Führerschein dürfte er vorübergehend los sein.