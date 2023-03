Donnerstagnachmittag, um 15.31 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw alarmiert. "Als wir an der Unfallstelle angekommen sind, befanden sich in einem der zwei Pkw zwei Personen. Sie waren nicht eingeklemmt, wurden aber vom Roten Kreuz und Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht", berichtete Mario Burger, der Kommandant der FF Leoben-Stadt, in einer ersten Stellungnahme am Donnerstagnachmittag.

Wie die Polizei mitteilt, lenkte ein 81-Jähriger seinen Pkw aus Leoben kommend in Richtung Tivolikreuzung und beabsichtigte, diese in gerader Richtung zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 47-Jähriger seinen Pkw aus Niklasdorf kommend und beabsichtigte bei derselben Kreuzung ebenfalls geradeaus zu fahren.

Der Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagnachmittag © FF Leoben-Stadt

Drei verletzte Personen

In Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 81-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin als auch der 47-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur gebracht.

Um 16.50 war der Einsatz für die Feuerwehren abgeschlossen. Im Einsatz standen neben der FF Leoben-Stadt und Leoben-Göss, die Polizei, das Rote Kreuz, der Notarzt, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.