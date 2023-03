Es ist Liebe und Leidenschaft zur Landwirtschaft, zum Leben auf und mit dem Hof, die Anita Planitzer auf dem Seidlhof in Hinterradmer vermittelt. Wenn sie erzählt, warum sie 2019 den Hof ihrer Eltern - gemeinsam mit ihrem Mann Peter - übernommen hat, leuchten ihre Augen. "Ich bin auf dem Hof aufgewachsen und habe die Arbeit mit den Tieren, auf der Alm und beim Zubereiten von Butter und Käse immer geliebt", sagt sie in der gemütlichen Küche des Bauernhauses. Naheliegend, dass sie eine dreijährige Ausbildung zur land- und forstwirtschaftlichen Facharbeiterin am Grabnerhof in Hall bei Admont absolvierte.