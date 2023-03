Die Freude über den Titel "Speckkaiser 2023" ist Sophie und Thomas Mitteregger sowie dessen Eltern Monika und Franz ins Gesicht geschrieben. Und auch bei Birgit und Rainer Bleyer in Trofaiach ist der Titel "Speckkaiser 2023" ein wunderbarer Lohn für harte Arbeit und ausgezeichnete Qualität. "In Wieselburg wurde uns unsere zehnte Speckkaiser-Auszeichnung verliehen. Heuer überzeugte der Liesingtaler Schinkenspeck die Jury und wurde in der Kategorie 'Schinkenspeck geräuchert' zum Speckkaiser 2023 gekürt", erzählen die Jung-Landwirte Mitteregger, die sich nicht nur der Fleischverarbeitung verschrieben haben, sondern auch der Schnapsbrennerei - und auch dafür gab es Auszeichnungen und Edelmetall.