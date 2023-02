Ein Elfjähriger war mit seinem 14-jährigen Bruder am Präbichl Skifahren, als er am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei der Abfahrt über die Polster-Rinne stürzte und sich am linken Knie verletzte. Nachdem sein Bruder den Notruf abgesetzt hatte, führte die Bergrettung Vordernberg die Erstversorgung durch und verständigte den Notarzthubschrauber C17.

Aufgrund des steilen Geländes musste der Elfjährige in weiterer Folge mittels Bergetau durch den Hubschrauber geborgen werden. Er wurde an seinen Vater übergeben und von ihm in das LKH Leoben zur weiteren Versorgung gebracht.