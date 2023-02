Was am Samstag in Kammern im Liesingtal als Faschingsscherz begonnen hatte, endete Stunden später beim "Faschings-Gschnas" in St. Michael in der Obersteiermark mit einem Polizeieinsatz. Auslöser dafür war ein gefälschter 100-Euro-Schein, mit dem jemand seine Rechnung beglichen hat, bestätigt Horst Streitmaier, Obmann vom ESV St. Michael, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Beim zweiten Versuch, mit einem ebenfalls falschen 200-Euro-Schein zu bezahlen, flog derjenige auf.