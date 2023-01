Seit Ende Dezember 2022 war klar, dass der legendäre Präbichl-Einser-Sessellift in dieser Saison starten kann – doch die Rechtsgültigkeit war noch nicht gegeben. Nun ist alles rechtens und, wenn das Wetter es zulässt, kann man am Wochenende wieder in Richtung Polstergipfel schweben. "Wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen, starten wir. Allerdings sind die Prognosen mit Nebel und Windspitzen bis 70 km/h nicht sehr gut. Wir warten aber ab, wie es sich zum Wochenende entwickelt", bestätigt Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen.