Maximilian Jäger, der im Oktober 70 Jahre alt wurde, will sich nach 17 Jahren als erster Vizebürgermeister der Stadt Leoben in den Ruhestand zurückziehen. Jäger hat seit 2005 an der Seite der Bürgermeister Matthias Konrad und Kurt Wallner und in vier Amtsperioden des Gemeinderates gewirkt. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war das Wohnungswesen.