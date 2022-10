Seit 2004 ermöglicht der Koloman-Wallisch-Gedenkweg Wanderern und an Geschichte interessierten Personen, auf Spurensuche in der Region zu gehen. Die Tafeln, welche die Ereignisse rund um die Verurteilung und Hinrichtung des steirischen Landtagsabgeordneten Koloman Wallisch in Zuge der Februarkämpfe 1934 schildern, wurden jetzt erneuert. Christian Ehetreiber von der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus lud zur feierlichen Eröffnung in Bruck.