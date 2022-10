Der Brand brach kurz nach 12 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Alpinekolonie in Trofaiach aus. Die 37-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand und löste mittels eines Notfallknopfes im Stiegenhaus den Brandalarm aus. Löschversuche der ersteintreffenden Polizeistreife mussten wegen der starken Rauchentwicklung erfolglos abgebrochen werden.

Kurz darauf trafen die Rettung und die Feuerwehr ein, letztere löschte den Brand innerhalb einer halben Stunde. Von den anderen Wohnungen war niemand betroffen, es gab keine weiteren Verletzten. Den Ersterhebungen zur Folge dürfte eine umgefallene brennende Kerze als Brandauslöser in Frage kommen, weitere Erhebungen sind notwendig.