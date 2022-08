Die Bewohner eines mehrstöckigen Mehrparteienhauses in der Matthäus Krenauer-Siedlung in Leoben staunten am Mittwochabend nicht schlecht über den tierischen Besuch in ihrem Stiegenhaus. "In den Abendstunden hat sich ein Greifvogel im Stiegenhaus der Wohnanlage verirrt. Bewohner haben die Feuerwehr alarmiert", so Hubert Demmerer von der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt. Man sei von der Funkleitstelle Florian nach 21 Uhr informiert worden.