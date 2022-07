Die Entwicklungen rund um das ehemalige Eisenerzer Krankenhaus sorgen seit der Schließung im Jahr 2018 immer wieder für Diskussion. Am Dienstag sorgte der Verkauf des nunmehrigen SIM Campus einmal mehr für Aufregung: Aus der Beantwortung der zuvor von der FPÖ eingebrachten Anfragen an die Landesregierer ist hervorgegangen, dass das Land Steiermark seit dem durch die Landesregierung beschlossenen Verkauf im September 2021 noch keinen Cent der 650.000 Euro erhalten hat. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz zu den "skandalösen Entwicklungen rund um den Verkauf des SIM Campus" forderten die steirischen Freiheitlichen "volle Aufklärung" in der Causa, orteten gar einen "Skandal der Sonderklasse".